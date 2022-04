School rouwt om dood van leerlinge (8) en haar moeder bij ongeluk: ‘Jong gezin is verscheurd’

Het fatale ongeluk gebeurde dinsdag aan het begin van de middag. Hun auto kwam op de verkeerde weghelft en botste tegen een vrachtwagen. Moeder Evelien overleed ter plaatse, haar 8-jarige dochter gistermiddag in het ziekenhuis. Zij zou later die dinsdagmiddag namens de school meedoen aan de Bevrijdingsloop op de atletiekbaan in Kampen. ,,Het was een heel sportief en heel geliefd meisje’’, zegt Boone.