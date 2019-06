School stopt met Nederlandse diploma's Qatar

Topman L’Oréal: Ethiek is essentieel om als bedrijf te overleven

21:00 Emmanuel Lulin, een van de topmannen van cosmeticareus L’Oréal, was in Nederland om het belang van bedrijfsethiek onder de aandacht te brengen. Na schandalen bij onder meer banken en techbedrijven, zijn duidelijke spelregels over ethische kwesties volgens de Fransman essentieel om als bedrijf te overleven. ,,Ethiek gaat niet zozeer over goed en kwaad, maar over alles er tussenin.’’