Schooldirecteur bedreigd na rel over als piet verklede leerlingen

De consternatie op de Antoniusschool in Alverna over het al dan niet als sint en piet verkleed naar school mogen komen , is het gevolg van een groot misverstand. Dat meldt schooldirecteur Simone Lemmers. Zij wordt inmiddels bedreigd, vertelt ze aan De Gelderlander.

Pijnlijk, want volgens haar is sprake van een misverstand. ,,Het is waar dat leerkrachten van de onderbouwgroepen van de Antoniusschool in Alverna hun leerlingen gevraagd hadden om niet als piet of sint verkleed te komen op 5 december. Dat gebeurde geheel te goeder trouw, ze dachten dat dit beleid was van onze school. Maar dat is het helemaal niet”, verklaart Lemmers.

Grote fout

Een grote communicatiefout, erkent de schooldirecteur ruimhartig. ,,Volgend jaar zullen de kinderen zeker weer welkom zijn in pieten- en sinterklaaskledij. Dit had niet mogen gebeuren. Natuurlijk snappen we als school dat dit een groot kinderfeest is dat gevierd moet worden. We zullen ook zeker onze onderlinge communicatie onder de loep gaan nemen. Dat gebeurt morgen al.”

Wonderlijk genoeg hebben de jonge leerlingen de boodschap - mondeling, niet per brief of mail - om niet verkleed te komen, dinsdag vrijwel allemaal keurig thuis overgebracht. Lemmers: ,,Er was niet een hele groep kinderen die we weer naar huis hebben gestuurd. Slechts één jongetje was verkleed als piet.”

Zijn moeder zei tegen De Gelderlander dat zij ijlings naar huis moest om andere kleren te halen. Lemmers: ,,Ik heb begrepen dat hij zich kon omkleden met kleren die op school lagen. Deze moeder heeft ervoor gekozen om naar huis te gaan voor nieuwe kleren.”

Geen argwaan

Ook andere ouders waren boos over het besluit om niet te verkleden. Lemmers heeft daar begrip voor, maar wil ook haar eigen leerkrachten niet afvallen. ,,Die dachten dat de school dat niet wilde om weg te blijven van de zwartepietendiscussie. Daarom koesterden ze ook geen enkele argwaan dat het sinterklaasfeest nu anders zou worden gevierd dan anders.”

Veel te ver

De bedreiging van de schooldirectrice verscheen een paar uur later op Facebook. Mariska Peters, de moeder die haar ongenoegen aan De Gelderlander meldde, vertelt dat de directrice haar belde om haar excuses voor het kledingbesluit te maken. ,,Die bedreigingen wil ik natuurlijk ook helemaal niet, dat gaat veel te ver”, zegt Peters. ,,Het ging mij om het aankaarten van het besluit van de school.”

De schooldirecteur hoopt nu dat iedereen vooral de rust bewaart. ,,We schrikken enorm van deze reacties. Het is vreselijk dat het zo uit de hand loopt. Ik wil ook echt mijn leerkrachten beschermen. Ook die hebben niets tegen het sinterklaasfeest. Ze dachten alleen maar de richtlijn van de school te volgen.”

Stereotypen