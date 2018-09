Schooldirecteur spreekt over spoordrama Oss: 'Het zal nooit meer hetzelfde zijn'

Bluesfesti­val Derksen verdwijnt van agenda, maar bluesclub komt eraan

25 september Bluesliefhebbers hebben voorlopig nog genoeg om naar uit te kijken - de komende twee edities vinden gewoon doorgang - maar daarna is het gedaan met het Holland Blues Festival in Grolloo. Het kindje van Johan Derksen zal na 2020 van de agenda verdwijnen, bevestigt de tv-persoonlijkheid. Ondertussen is hij alweer volop bezig met zijn volgende blues-project.