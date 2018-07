Schoolklas getuige van mishandeling juf: 'Dader sloeg gelijk en is zoek'

Politie haalt beschonken steward van boord

14:51 Politie en marechaussee hebben vanochtend op Schiphol een steward in opleiding aangehouden die te diep in het glaasje had gekeken. De man was aan boord van een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Passagiers vertrouwden het niet en trokken aan de bel bij de politie.