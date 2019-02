Schoolleiders scharen zich achter klimaatspijbelaars

Belagers van agent Jip komen ermee weg: kentekens niet genoteerd

14:20 De weggebruikers die in Eindhoven een politieagent belaagden en uitscholden tijdens de afhandeling van een dodelijk ongeluk, blijven onbestraft. Volgens een politiewoordvoerder was er te weinig tijd om de kentekens van de aso-bestuurders te noteren. ,,Het was hectisch, en het was belangrijk dat het verkeer in goede banen werd geleid.”