Schoolschutter drukte geweer op de buik bij vier leraren

Vanmiddag werd pas duidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens de schoolleiding heeft de 16-jarige wapenfanaat drie keer in de lucht geschoten, een keer binnen en twee keer buiten de school. ,,En vier docenten hebben een geweer op hun buik gehad. Tijdens de schietpartij ging één leraar voor hem staan'', zei Hans Kelderman van het stichtingsbestuur waar de school onder valt. ,,Ook andere docenten met klassen vol leerlingen hebben de gewapende jongen gezien. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.'' (Artikel gaat verder onder de foto)

Dat de 16-jarige scholier een wapenliefhebber was, bleek al in groep 4, toen hij tekeningen maakte van wapens. Maar dat de jongen zichzelf daadwerkelijk bewapende was 'een donderslag bij heldere hemel'. ,,De jongen maakte juist de laatste tijd een positieve ontwikkeling door'', zei directeur Jacques Verstegen van de stichting tijdens de persconferentie. ,,Dat hij zo bezeten was van wapens wisten we niet.''