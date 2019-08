‘Schoolvak Duits is in gevaar’

Voor het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) reden om de noodklok te luiden. ,,Scholen kunnen zeggen: we vinden geen docent Duits, dus we gaan gewoon Spaans geven. Dat is schandalig. Iedereen moet de buurtalen leren”, stelt Synke Hotje van het landelijk kenniscentrum over Duitsland. Eén van de belangrijkste argumenten: Duitsland is onze grootste handelspartner, goed voor een waarde van bijna 190 miljard euro in 2018.



Naast het verplichte Engels in de onderbouw van havo en vwo moeten middelbare scholen Frans en/of Duits geven. Eén van deze twee vreemde talen mogen ze vervangen door bijvoorbeeld Spaans of Russisch. Op het vmbo zijn Duits en Frans al niet meer verplicht. Tel daarbij op dat het aantal leerlingen dat examen Frans doet afneemt en er al vmbo-scholen zijn die een streep door Duits halen omdat het lastig is om genoeg docenten te vinden.