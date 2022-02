Schoonmaakster moet illegaal verkregen huis in Giethoorn afstaan aan dochter overleden bewoner

In Giethoorn staan aan de Beulakerweg twee huizen naast elkaar. In de ene woont een vrouw die voor de inmiddels overleden oud-bewoner schoonmaakte. In de ander woont inmiddels de dochter van de overleden man. De woning van de overleden man kwam in december 2017 voor 1 euro in handen van de schoonmaakster. Volgens de dochter - de erfgenaam - gebeurde dat op een oneerlijke manier: haar vader was wilsonbekwaam. De zaak kwam in 2021 voor de rechter.