Schoonvader van Nathalie zet vraagtekens achter ‘levenslang’ John S.: ‘Angst dat hij vrijkomt, is reëel’

‘Slapeloze nachten’ voor schooldi­rec­teu­ren: grote vakantie start met recordaan­tal vacatures

Huiswerk voor schooldirecteuren: het aantal vacatures op basis- en middelbare scholen bij de start van de zomervakantie is in geen jaren zo hoog geweest als nu. Het tekort is opgelopen tot bijna 8500 docenten, bijna een kwart meer dan vorig jaar bij de start van de zomervakantie.