Schoten gelost na inrijden busje op agenten in Amsterdam: verdachte vast

Eerste zoekactie naar al 46 jaar vermiste vrienden levert niets op

9 september Een tegenvaller voor de nabestaanden van de al 46 jaar vermiste vrienden Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21), die na een bezoek aan een café in Deurne in maart 1974 spoorloos verdwenen. Ook vandaag hebben duikers geen spoor gevonden in een waterplas in het Brabantse Liessel.