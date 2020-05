Schouten dreigt met sluiten slachterijen als sector boel niet op orde heeft

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, gaat morgen in conclaaf met de vleesverwerkende industrie over maatregelen tegen het coronavirus. Aanleiding is een uitbraak van het virus bij slachthuis Vion in Groenlo. Als de vleesverwerkers niet voldoende aantonen alles op alles te zetten om besmettingen te voorkomen, gaan ze wat de bewindsvrouw aangaat dicht.



,,Ik heb gezegd dat zij uiterlijk morgenavond moeten doorgeven hoe zij dat allemaal denken te organiseren En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen’’, zegt minister Schouten voorafgaand aan het overleg met de vleessector. ,,Het gaat niet alleen over de situatie in de slachthuizen zelf, maar ook om hoe personeel wordt vervoerd van en naar de slachthuizen en hoe zij wonen.”

Alle personeel testen

Schouten heeft de GGD’en gevraagd al het slachthuispersoneel te laten testen op het virus, nadat vorige week 45 van de 212 medewerkers positief op het virus testten. Het slachthuis in Groenlo werd daarna direct gesloten. Schouten wil weten of andere slachterijen net zo hard zijn getroffen. ,,Wij hebben de GGD gevraagd om op alle slachthuizen te gaan testen wat de situatie is”, aldus de minister.



In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. ,,Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus Schouten. Dat geeft werkgevers volgens haar ‘een extra verantwoordelijkheid’ om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen. De minister zegt geen zorgen te hebben over de beschikbaarheid van vlees in de winkels als er slachthuizen dicht moeten. ,,Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen.”

Spoedoverleg vleessector

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert vandaag spoedoverleg met de leden over extra maatregelen na de corona-uitbraak bij vleesverwerker VION. De GGD in Gelderland kondigde dit weekend aan dat ook bij andere grote slachterijen in de regio preventieve coronatesten volgen. Als de bedrijven niet goed meewerken, dan overweegt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een verplichte collectieve quarantaine in te voeren.



Door ontbrekende of onjuiste contactgegevens kon de GGD nog geen goed onderzoek doen, klonk het gisteren. Voorzitter Ton Heerts van de veiligheidsregio stelde Vion gisteren een ultimatum. Uiterlijk dinsdagavond moet het vleesbedrijf medewerkers die niet op de testlocatie zijn verschenen alsnog hebben laten testen op het coronavirus. Van de 647 medewerkers zou het om vijf personen gaan van wie de gegevens ontbreken.



,,We juichen het alleen maar toe als er meer wordt getest”, zegt een COV-woordvoerder in reactie op het ultimatum. Een Vion-woordvoerder kon vandaag nog niet inhoudelijk reageren. ,,We houden ons verder aan alle eisen van de instanties op het gebied van veiligheid en hygiëne. Daar waar nodig nemen we, indien mogelijk, zelf maatregelen”, aldus het bedrijf. ,,Het is nu aan experts van buitenaf om te kijken welke verdere stappen nodig zijn.”