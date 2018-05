Schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden.

Geschrok­ken broer Damschreeu­wer: 'Helft familie stierf in Jappenkam­pen'

5 mei Een psychisch gestoorde eenling die al jaren de weg kwijt is maar in de jaren negentig uitblonk in airbrushen en bodybuilden. Zo omschrijft een oudere broer Leo D. (55) uit Amsterdam. De milieuactivist werd gisteravond aangehouden nadat hij met een schreeuw de Nationale Dodenherdenking op de Dam verstoorde. Hij is inmiddels overgedragen aan de hulpverlening.