Schrijver Abdelkader Benali: Nederlanders stellen soms kwetsende vragen

,,Pas toen ik zelf vader werd, kon in mijn ouders vergeven. Ik begreep opeens de angst waarin zij altijd hebben geleefd. Ik besefte dat dat de reden was waarom ze mij in mijn jeugd geweld hebben aangedaan. Want ik werd óók bang toen mijn dochter Amber was geboren. Niet voor mezelf, maar om wat haar te wachten staat in deze wereld. Als ík, die in heel andere omstandigheden leef dan mijn ouders deden, die angst al voelde, hoe moet het dan voor hen zijn geweest?