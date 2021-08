Schulden en geen eten, maar wel altijd drugs in huis: zijn verslaving werd Thijs (23) fataal

Carla ontfermde zich uren over dame die vrouw (92) doodreed op zebrapad: ‘Af en toe hoorde ik haar snikken’

28 augustus Een 92-jarige vrouw is vorige week zaterdag voor de ogen van haar man aangereden op een zebrapad in Nijmegen. Ze overleed een dag later. De buurt is in shock, maar niet verbaasd.