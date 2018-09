Klant die te veel bier kreeg en dan verongelukt: is dat dood door schuld?

De Limburgse jongen werd dronken in een soos in het dorp Guttecoven, ging op de fiets naar huis en werd doodgereden op de A2. Volgens de rechter had 't Waeske de dood van de jongen kunnen voorzien. De rechtbank ziet een verband tussen de dronkenschap van de jongen en diens dood en veroordeelt 't Waeske daarom wegens 'dronken maken van een kind met de dood tot gevolg'.



Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is 'verheugd' over de uitspraak. ,,De rechter stelt heel duidelijk dat niet alleen de persoon zelf verantwoordelijk is, maar dat ook de soos, kantine of horecagelegenheid die door blijft schenken nadrukkelijk schuld heeft. We hopen dat dit een preventieve werking heeft. Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen op veel plekken alcohol kunnen krijgen. Het uitbannen gaat zeer moeizaam. Hopelijk heeft dit soort uitspraken effect, en helpt het om horeca-uitbaters hun verantwoordelijkheid te laten nemen."