Schuldig verklaarde neemt gif in tijdens tribunaal

Update Achtergelaten jongetje Amsterdam CS zegt geen woord

11:52 De Amsterdamse politie is op zoek naar een nog onbekende vrouw die een jongetje heeft achtergelaten op station Amsterdam Centraal. Dat is zondag al gebeurd, maar de politie heeft het nu pas bekendgemaakt. Het jongetje, vermoedelijk zo'n vier of vijf jaar oud, verkeert in goede gezondheid, maar zegt geen woord. ,,Een ongebruikelijke zaak", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.