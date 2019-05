Schutter Thialf-stadion wilde slechts praten: zelf met pistool bedreigd

Het incident vond plaats op het parkeerterrein van het Thialf-stadion, in het weekend van het EK sprint en allround. Toen Jonker wegreed met zijn auto kwam Van der W. aangelopen. ,,Ik wilde alleen maar praten en een USB-stick geven.” Hij was voor een gesprek overgekomen vanuit Brazilië. De twee hadden een zakelijk conflict. Clafis wilde het technisch detacheringsbureau van Van der W. overnemen, maar bedacht zich. Het bedrijf ging daarop failliet.



Toen Van der W. linksachter probeerde in te stappen, zag hij een pistool in Jonkers hand. Van der W. wist het naar eigen zeggen af te pakken. Jonker gaf gas, waardoor Van der W. werd meegesleurd en het pistool afging. Jonker werd in zijn hand geraakt. Het wapen is nooit gevonden. Van der W. heeft het weggegooid toen hij op vlucht was voor de aangesnelde politie: ,,Ik dacht dat ik zou worden doodgeschoten." Hij werd ruim zes maanden later in Spanje opgepakt.



De advocaat van Van der W. probeerde tevergeefs vrijdag het OM niet-ontvankelijk te verklaren met betrekking tot verdenkingen die er later bij kwamen: mishandeling, bedreiging, poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en afpersing. Deze stonden niet expliciet vermeld in het document van de Spaanse uitleveringsbeslissing. Het OM komt vrijdagmiddag met de strafeis.