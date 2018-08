'Schutters doodden Iraniër Motamed alleen om geld'

De twee mannen die volgens justitie in december 2015 in Almere de uit Iran afkomstige Ali Motamed (56) doodschoten, hebben louter uit financieel gewin gehandeld. Belangstelling voor zijn achtergrond en de reden waarom hij dood moest, was er niet.

Dat zei de aanklaagster vandaag tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Lelystad. De advocaten van de verdachten Anouar A. (28) en Moreo M. (35) vroegen daar onder meer om nader onderzoek naar mogelijke motieven voor de moord, maar wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft is dat verspilde tijd en energie.

Volgens de aanklaagster is uit ontsleuteld berichtenverkeer ondubbelzinnig gebleken dat beide verdachten 'niet wisten en ook helemaal niet wilden weten' waarom Motamed dood moest. ,,Ze lachen en spreken over een simpel mannetje, dat gewoon in de elektro werkt en in een wit Eneco-busje rijdt, met een gezinnetje."

Bomaanslag in Iran

Een ander motief dan geld hebben de beide mannen niet gehad, benadrukte zij. Dat het slachtoffer mogelijk onder een aangenomen naam leefde en is vermoord omdat hij in 1981 met een bomaanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran een bloedbad op een partijkantoor zou hebben aangericht, is een zaak die eventueel aan de orde moet komen in het onderzoek naar de opdrachtgevers.

,,In de zaak tegen deze twee verdachten is elk politiek motief uitgesloten", aldus de aanklaagster.

'Noffel'

Justitie zei vandaag niet te kunnen bevestigen dat Motamed in werkelijkheid de door Iran gezochte en ter dood veroordeelde Mohammad Reza Kolahi Samadi was, zoals diverse media hebben gemeld. Wel zei het OM dat Naoufal 'Noffel' F. (37) als hoofdverdachte geldt in het 'nagenoeg afgeronde' onderzoek naar de opdrachtgevers voor zijn moord. 'Noffel' kreeg in april achttien jaar cel omdat hij eind 2015 opdracht gaf voor de mislukte moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen.