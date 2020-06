Schuur van Nana brandt uit in het weekend van haar racismedemonstratie: ‘Dit is aangestoken’

Update Blunder bij begraaf­plaats: urn van coronapa­tiën­te Jetty (73) aan onbekende meegegeven

12 juni Groot verdriet bij een rouwende familie uit Amsterdam. Door een menselijke fout is de urn met hierin de as van hun overleden moeder aan de verkeerde, onbekende, man meegegeven. De politie is ingeschakeld en neemt het incident hoog op. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam gaat diep door het stof en leeft mee met de nabestaanden. ,,Dit is een heel vervelende en kwalijke fout.” Inmiddels is de as weer terecht.