Scooterrijders laten gewonden aan lot over

Syriër die vrouw in Breda met meerdere messteken ombracht vraagt vergiffe­nis

10:33 De 42-jarige Syriër H.A. die wordt verdacht van de moord op een even oude vrouw uit Hoogvliet, op 17 mei van dit jaar aan de Klaverweide in Breda, vroeg vanochtend in de rechtbank in Breda om vergiffenis.