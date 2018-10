Scootmobiel ligt onder de loep, zelfde remsysteem als de Stint

Drama IJsselmeer­zie­ken­hui­zen cruciale testcase voor toekomst kleine ziekenhui­zen

6:53 Het ziekenhuisdebacle met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord en het MC Slotervaart in Amsterdam is een cruciale testcase voor de toekomst van kleine ziekenhuizen. Als de politiek zich vandaag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer niet hard maakt voor behoud van een streekziekenhuis voor Lelystad en omgeving verdwijnen er de komende jaren meer kleine ziekenhuizen.