Scoutingkamp met Jos Brech afgelast na betasting kind

De scouts van toen en hun ouders reageren emotioneel op het nieuws over Brech: ,,Nu komen we erachter dat er mogelijk twee pedofielen op ons kamp aanwezig waren. En eentje is waarschijnlijk ook nog een moordenaar. Ik ben echt in shock", zegt een jongen.



Het kamp in het Belgische Zutendaal werd volgens betrokkenen stopgezet nadat leider Frans B. een jongen had betast.,,Maar niemand had gedacht dat onze andere leider, Jos Brech, waarschijnlijk nog erger was", zegt een andere voormalige scout.