Scoutingleider die kinderen brandmerkte vandaag opnieuw voor de rechter

videoDe 24-jarige scoutingleider moet vandaag in hoger beroep bij het Gerechtshof in Den Bosch verschijnen voor het uit de hand gelopen ontgroeningsritueel tijdens een zomerkamp in 2017. Mogelijk heeft het OM de aanklacht versoepeld om dit keer wel tot een veroordeling te komen.

Het OM tekende beroep aan nadat de man uit Goes vorig jaar door de rechtbank werd vrijgesproken. De rechters lieten toen doorschemeren dat het OM met mishandeling als aanklacht te hoog had ingezet. Dat de man van tevoren wist dat hij de kinderen brandwonden zou bezorgen, achtte de rechtbank niet bewezen. De rechters stelden in het vonnis dat het opzettelijk toebrengen van letsel niet was bewezen. En ze suggereerden dat het OM toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld ten laste had moeten leggen. De vraag is nu of het OM de aanklacht heeft versoepeld. Dat zal vandaag blijken tijdens de zitting.

De nu 24-jarige verdachte was in augustus van 2017 als leider mee op een zomerkamp van scouting Frans Naerebout uit Goes. Hij had in het Belgische Sint-Joris-Weert de verantwoordelijkheid over kinderen van 11 tot 15 jaar. Het ging mis tijdens het zogenaamde ontgroeningsritueel. De kinderen werden daarbij ‘gestempeld’: met een brandijzer werden met inkt de initialen FN (Frans Naerebout) op hun rug gedrukt.

Om het echt te laten lijken, werd er ook een vuurtje bij gestookt. Normaal gesproken zou het ijzer niet bij het vuur in de buurt komen. Bij drie kinderen - van 11, 11 en 13 jaar - bleek het ijzer gloeiend warm. Volgens de verdachte had een andere leider mogelijk met het stempel het vuur opgestookt. Het gevolg: de drie kinderen liepen flinke brandwonden op. De letters (of delen ervan) zijn nog steeds te zien op hun rug. Pas als ze volgroeid zijn, is daar met plastische chirurgie mogelijk nog iets aan te doen. De gewonde kinderen kregen pas medische hulp toen een bestuurslid van de scouting enkele dagen later het kamp bezocht.