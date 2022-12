Sebastiaan O. schuldig aan klaphamerdrama waarbij Bram (12) omkwam: veroordeeld tot 240 uur taakstraf

Sebastiaan O. uit Haaksbergen is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De rechtbank in Almelo oordeelt dat de 38-jarige man schuldig is aan het klaphamerdrama op 31 december 2021 waarbij Bram (12) overleed en Robbin (11) zwaargewond raakte. „Hij had anders moeten én kunnen handelen.”

Volgens de rechtbank was de man uit Haaksbergen aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig toen hij de klaphamer liet afgaan. Hij had moeten begrijpen dat er risico’s zitten aan het gebruik van een klaphamer. O. zag dat de klaphamer gemaakt was van roestig materiaal. Hij had het moeten testen, met poeder, maar zonder omstanders. Dan had hij geweten dat het een ondeugdelijke klaphamer was.

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een opeenstapeling van fouten door onnadenkendheid van O. Er is een oorzakelijk verband tussen zijn handelen en dood van Bram en de zware verwondingen bij Robbin. „Hij had anders moeten én kunnen handelen”, zei de voorzitter.

Leven ingrijpend veranderd

De gevolgen hebben diepe sporen nagelaten. Dat blijkt uit de verhalen die de ouders vertelden tijdens de inhoudelijke behandeling. Voor Robbin is zijn leven ingrijpend veranderd, leest de voorzitter voor. Ook voor O. en zijn gezin zijn de gevolgen groot, schetst de rechtbank. Zijn vrouw reanimeerde Bram, zijn kinderen waren ooggetuige van het drama.

Hoewel de rechtbank ervan overtuigd is dat O. dit niet had gewild, had hij anders moeten handelen. Dit rekent de rechtbank hem aan. Ook dat hij teveel explosief poeder in zijn bezit had is strafbaar. Een onvoorwaardelijke celstraf is niet op zijn plaats, zegt de voorzitter. De maximale taakstraf van 240 uur is passend en geboden, samen met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, als stok achter de deur voor in de toekomst.

Het is ook een signaal naar anderen, dat het gebruik van klaphamers gevaarlijk is. Lichtzinnig gebruik kan strafrechtelijke consequenties hebben, besluit de rechtbank.

Meteen mis

Bij de eerste klap ging het die laatste dag van 2021 meteen al mis aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. De explosie was zo hevig dat een metalen ring in stukken uiteenspatte. Bram werd dodelijk geraakt door een metalen scherf, Robbin raakte zwaargewond aan zijn benen. Sindsdien staat het leven van de betrokken families op zijn kop. „De glans is van het leven af”, zei de vader van Bram. „Alles wat we doen heeft een zwarte rand.”

Tijdens de zitting op 25 november eiste de officier van justitie een celstraf van zeven maanden. Volgens hem was het drama te voorzien omdat O. een roestig en krakkemikkig ‘homemade’ apparaat had gekocht en illegaal explosief poeder gebruikte zonder goede voorzorgsmaatregelen te treffen.

Weloverwogen

O. vond het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar had het naar eigen zeggen weloverwogen aangepakt. Het was volgens hem nooit gebeurd als de klaphamer fatsoenlijk geconstrueerd was. Aanvankelijk noemde de man zich ervaren op het gebied van klaphamers. Maar in de zittingszaal zei hij geen verstand te hebben van de constructie en niets te weten over het explosieve poeder. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak.

Verbod klaphamer

De ouders van de slachtoffers vroegen om een landelijk verbod op klaphamers. „Dat is onze missie. Die dingen moeten van straat verdwijnen.” De VVD-fractie in de Tweede Kamer nam vorige week die oproep over. Zij willen dat er ‘uniforme regelgeving’ komt die het gebruik van klaphamers verbiedt.