Seks gaat over wederzijdse toestemming én genot

Uit de comedyshow Nanette van Hannah Gadsby komt de bekende quote: ‘There is nothing like a broken woman who has rebuilt herself’. Ik moest daaraan denken toen ik vrijdag in de vurige verklaring van voormalig bondscoach Vera Pauw las, hoe zij 35 jaar geleden is verkracht door een veertien jaar oudere voetbal prominent. Ze hield jarenlang uit schaamte haar mond, maar de dagen van zwijgen zijn nu voorbij.