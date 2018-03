Seksshop opent naast speelgoedwinkel: 'Papa is zeker even naar de buren'

Houten treinen en glasgeblazen dildo's met slechts een muurtje ertussen. In Eindhoven zitten straks speelgoedwinkel De Vlinder én seksshop Miranda direct naast elkaar. Bij De Vlinder worden al aan de lopende band grappen gemaakt over de nieuwe buren: ,,Papa is zeker even naar de buren."

Ze verkopen allebei speelgoed, maar dat is dan ook de enige overeenkomst tussen De Vlinder en erotisch warenhuis Miranda. Laatstgenoemde opent op vrijdag 20 april de deuren in Eindhoven. Toevallig pal naast De Vlinder, gespecialiseerd in houten speelgoed. Miranda verkoopt speelgoed voor de slaapkamer. Met circa 2.500 verschillende seksspeeltjes mag het assortiment gerust indrukwekkend worden genoemd.

Quote Populair zijn bijvoorbeeld de op afstand bedienbare speeltjes Dave de Groot Voor Miranda is het de derde winkel in Nederland. Geen kleine verstopte seksshop, maar een erotisch warenhuis van liefst 600 vierkante meter. Eigenaar Dave de Groot heeft naar eigen zeggen geen enkel probleem die meters te vullen. ,,In Utrecht hebben we een winkel van duizend vierkante meter en die staat ook vol." Het totale assortiment bestaat straks uit ongeveer 3.200 producten waarvan dus driekwart seksspeeltjes. ,,En we verkopen lingerie en partykleding. Spannende outfits van latex en leer bijvoorbeeld."

DVD's en 'vieze boekjes' worden bij Miranda nauwelijks nog verkocht. ,,De handel zit echt in seksspeeltjes", vertelt De Groot. ,,Het assortiment is niet meer te vergelijken met dat van tien jaar geleden. Populair zijn bijvoorbeeld de op afstand bedienbare speeltjes. De een brengt zo'n speeltje in en de ander kan het vanuit thuis met de telefoon bedienen. Heel spannend en dat verkoopt dus ook goed. Ook de collectie van Bobbi Eden, die wij exclusief hebben, is een hardloper."

Grappen

Bij eigenaresse Maria Schrooven van De Vlinder worden al aan de lopende band grappen gemaakt over de nieuwe buurwinkel. ,,Papa is zeker even naar de buren", zeggen ze dan. Schrooven kan er om lachen, maar schrok wel even toen ze vernam welke winkel er in het pand kwam. ,,Vroeger had je er Verkuilen met kinderschoenen, dat sloot perfect aan bij onze doelgroep. Dit is toch een ander verhaal. Aan de andere kant; als papa en mama slagen bij de buren, mag de kleine misschien wat uitzoeken bij ons."

Schrooven is ook blij dat er eindelijk weer een huurder in het pand zit. ,,Het heeft sinds het vertrek van Verkuilen vooral leeg gestaan en alles is beter dan een lege etalage. Ik hoop wel dat de nieuwe eigenaar een beetje oplet met wat hij in de etalage zet zodat ouders niet teveel moeilijke vragen van hun kinderen krijgen."

Nette winkel

Volgens De Groot wordt het geen ordinaire bedoening bij Miranda. ,,De etalage is straks niet veel spannender dan die van Hunkemöller en ook binnen hebben we een nette winkel. Glas geblazen dildo's bijvoorbeeld. Die zien er prachtig uit. Naarmate je de winkel wat verder inloopt wordt het wel wat heftiger."