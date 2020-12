‘Seksueel motief’ bij plotse aanval op vrouw na avondje uit: ‘Mijn dochter heeft het moeilijk’

De onbekende man die in september een 34-jarige vrouw van haar fiets sloeg in het West-Brabantse Roosendaal, had mogelijk een seksueel motief. Dat maakt de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht , waarin het slachtoffer voor het eerst anoniem haar verhaal deed. ,,Ik mag nog steeds niet aan het werk.”

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september werd het slachtoffer, een 34-jarige moeder, van haar fiets geslagen. Dat gebeurde onderweg naar huis, toen ze net terug kwam van een avondje uit. ,,Ik was in de stad met een vriendin, in de laatste week dat het nog kon”, vertelt de vrouw in het programma, daarmee verwijzend naar de week voor de gedeeltelijke lockdown. ,,Het was niet de bedoeling dat het zo laat zou worden. Maar het was gezellig.”

‘Ik weet vrij weinig meer’

De vrouw fietst die nacht rond halfdrie vanuit het centrum van Roosendaal richting de wijk Tolberg. Plots verschijnt er een onbekende man op het fietspad. Hij geeft de vrouw een flinke mep, die daarop van haar fiets valt en buiten bewustzijn raakt. ,,Ik zag nog een man voor mij staan. Ik dacht nog: hij gaat sloppen en slaan. Vanaf dat moment weet ik eigenlijk vrij weinig meer”, aldus het slachtoffer, die vervolgens snel het bewustzijn verliest.

De vrouw is ongeveer vijftien minuten buiten westen. Als ze wakker wordt, ziet ze haar vermoedelijke belager op een fiets vertrekken richting de Dubbelberg. ,,Nu de weken voorbij gaan, ga ik me toch steeds meer afvragen wat er eigenlijk gebeurd is”, vertelt de vrouw. Door de klap heeft het slachtoffer een opgezwollen wang en oogkas en een bloedende mond. Later blijkt dat ze ook zware hersenschudding heeft opgelopen.

Tweede incident

Opvallend is dat er niets is weggenomen. De politie gaat er dan ook niet van uit dat het hier om een beroving gaat. ,,Mogelijk had de dader een seksueel motief”, zo laat een woordvoerder weten. Hij verwijst naar een incident in de zomer van vorig jaar, toen op min of meer dezelfde plek een andere vrouw op een soortgelijke manier is aangevallen.

,,De politie wil graag weten of andere mensen rond diezelfde plek ook zo’n nare ervaring hebben gehad, maar daarvan nog geen aangifte hebben gedaan”, aldus de woordvoerder.

Kinderen hebben het moeilijk

Met de vrouw gaat het naar omstandigheden goed. Ze mag alleen nog niet aan het werk. ,,Mijn kinderen hebben er nog het meeste last van. Vooral de oudste, die is nu tien, vindt het heel moeilijk. Als ik de deur uitga vraagt ze of ik wel voorzichtig doe. ‘Kijk je wel uit dat er geen andere mannen zijn?’, zegt ze dan.”