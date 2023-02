Seksueel wangedrag door piloten KLM: ‘Steeds meer vergreep hij zich aan haar’

Tegen haar wil

Ook in twee andere gevallen was KLM op de hoogte. Bij zeker één zaak gaat het om een vermeende verkrachting, aldus BOOS. ‘Steeds meer vergrijpt hij zich aan haar, tot het punt dat Eva (slachtoffer, red.) bevriest. In het rapport is in haar woorden terug te lezen hoe Rogier haar penetreert tegen haar wil in’, stelt het programma.