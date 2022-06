Seksuele intimidatie door bekende dirigent Leusink: vrouwen krijgen gelijk in slepende zaak

Te lang gedacht dat een leger niet meer echt nodig was

De manier waarop we naar ons leger kijken, is in korte tijd enorm veranderd. Lang werden smeekbedes van militairen die klaagden over gebrek aan collega’s en munitie in Den Haag genegeerd. Gelukkig is daar verandering in gekomen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

