Sekswerker Linda (25) mag weer aan het werk: ‘Ik was altijd al een beetje flirterig, ik hou er wel van’

Stervens­druk­te op laatste avond in Utrechts bordeel: op het toilet wachten op een dame

6 november Vanaf afgelopen woensdagavond 22.00 uur moesten ze vanwege de coronapandemie wederom sluiten: prostitutieramen, seksbioscopen, sekstheaters en stripclubs. In het Utrechtse bordeel La Cloche aan de Amsterdamsestraatweg betekende dat volgens de eigenaar 'stervensdrukte’ op de laatste avond. De tippelzone ontbreekt in het lijstje – die is daarom nog gewoon open.