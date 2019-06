Selçuk Öztürk (Denk) doet aangifte van bedreiging na ruzie Turkijedebat

Öztürk, die zijn aangifte vanavond bekend maakte op Twitter, kwam gisteren in eerste instantie in aanvaring met Kamervoorzitter Khadija Arib. Die greep in nadat hij SP-Kamerlid Sadet Karabulut beschuldigde van het steunen van een terroristische organisatie en ontnam hem het woord. Volgens Denk heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid na de bedreigingen aangegeven extra alert te zullen zijn.

Het liep tijdens het debat mis toen het over de mensenrechtensituatie in Turkije ging. Karabulut vroeg Öztürk of hij naast meer economische betrekkingen met het land ook meer aandacht wil voor de mensenrechtensituatie. Daar ging Öztürk niet concreet op in, maar in de verhitte discussie die volgde betichtte hij Karabulut van steun aan de Koerdische PKK, die op de Europese lijst van terreurorganisaties staat. Dat wekte de woede van de Kamer, die hem omriep met bewijzen te komen of zijn beschuldiging terug te nemen. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik verweet Öztürk ‘heel veel mist’ te creëren en ‘een idiote tegenaanval te lanceren’.