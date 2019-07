Sensor nieuw wapen in strijd tegen grafschennis oorlogswrakken

Maritiem archeoloog Martijn Manders zag met eigen ogen dat opnieuw twee Nederlandse oorlogswrakken in Aziatische wateren zijn verdwenen van de zeebodem. Het verraste hem niet, maar frustrerend is het wel. En dus werkt zijn expeditieteam aan een speciale sensor en markeringen op staal die hét antwoord zouden kunnen in de strijd tegen grafschennis.

Volledig scherm Maritiem archeoloog Martijn Manders leidde de expeditie naar twee Nederlandse oorlogswrakken O16 en K17. Hij was niet verrast dat de schepen waren verdwenen, maar frustrerend is het wel. © Hollandse Hoogte / Bram Petraeus Manders is maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en net terug uit Maleisië waar hij met lokale en Nederlandse experts de zeebodem afspeurde naar sporen van de Nederlandse oorlogswrakken.



Twee jaar waren ze bezig met de voorbereidingen voor deze expeditie en hoopten ze nabestaanden een goed beeld te kunnen geven van de staat van de zeemansgraven van hun naasten. Ze hadden zelfs een onderwaterrobot die 3D beelden van de wrakken kon maken. Het materiaal had de basis moeten zijn voor gesprekken over hoe de graven het best beschermd zouden kunnen worden. Maar na dagen speuren staat het team met lege handen. De schepen zijn weg.

Was u verrast?

,,Nee, maar toch hoop je voor de nabestaanden dat het niet zo is. Toen we vertrokken wisten we echter dat het een reële optie was dat we niets zouden vinden, vooral bij de O16. Wij kenden ook de beelden uit 2013 waarop te zien was dat een berger delen van deze onderzeeboot had meegenomen. Dat bleek inderdaad het geval. Alleen de voor- en achterkant lagen er nog, maar ook die delen zijn zwaar beschadigd, hebben we nu kunnen vaststellen. We hadden onze hoop meer gevestigd op de K17 omdat daar nog niet zo lang geleden op was gedoken. Maar toen we met onze sonar beelden maakten, bleek de grond omgewoeld en was er alleen nog een afdruk te zien. Dat was schokkend.’’

In twee jaar tijd blijken nu vijf Nederlandse oorlogswrakken te zijn geruimd. Wat vindt u daarvan?

,,Het is heel frustrerend om te zien in welk tempo Nederlandse oorlogswrakken verdwijnen en hoe schrikbarend gemakkelijk dat gaat. Zo’n onderzeeboot is 60 meter lang en 7 meter breed en ligt niet heel diep, zo’n 50 meter. Die heb je met een grote grijper in twee tot drie dagen geborgen.’’

Waarom is dit ijzer zo gewild?

,,Het staal is heel dik en het heeft bijzondere eigenschappen omdat het is gefabriceerd voordat de eerste testen met atoombommen zijn gedaan. Hierdoor is de radioactieve straling op aarde gestegen. Staal van voor de oorlog is nog stralingsarm en daardoor zeer geschikt voor apparatuur dat bijvoorbeeld straling moet kunnen meten.’’

Hoeveel Nederlandse oorlogswrakken liggen er nog op de zeebodem?

,,Dat zijn er verspreid over de wereld nog 42. We hebben het vermoeden dat er in ongeveer 30 schepen nog stoffelijke resten liggen. In totaal hebben we van 25 exemplaren een exacte locatie. Natuurlijk houden wij die geheim, maar dat wil niet zeggen dat anderen niet kunnen achterhalen waar ze liggen. En dus snap ik heel goed dat nabestaanden nu zeggen dat er actie moet worden ondernomen.’’

Wat is er tegen de metaaljagers te doen?

,,Het is ontzettend moeilijk om dit tegen te gaan. We kunnen afspraken maken om ze te beschermen, maar de schepen liggen soms zo afgelegen dat het bijna niet opvalt als iemand ze toch ruimt. Tijdens deze expeditie hebben we testen gedaan om het staal te markeren, zodat het altijd is te traceren als het ergens wordt aangeboden. En we werken aan sensors die een signaal geven als de schepen worden geruimd. Dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn.’’

Voor nabestaanden is vooral de respectloze manier van bergen pijnlijk. Sommigen zeggen: laten we de lichamen preventief opgraven. Snapt u dat gevoel?

,,Ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Je hebt toestemming van landen nodig om dat te mogen doen. En het bergen van lichamen kost veel geld. Het kan juist ook mooi zijn om de stoffelijke resten bij elkaar te houden op de plek waar ze zijn gevonden. Daarover gaan we met nabestaanden in gesprek.’’