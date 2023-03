Serge (46) stond geschokt bij politielint te kijken, toch zou hij opdracht hebben gegeven voor liquidatie buurman

Justitie vervolgt monteur die instorten huis Oldenzaal veroorzaak­te: ‘Van opzet geen sprake’

Het Openbaar Ministerie vervolgt de monteur uit Rotterdam die bijna een jaar geleden in Oldenzaal een explosie veroorzaakte waardoor een huis instortte. Het gezin dat wonderwel aan de dood ontsnapte, vindt het terecht dat de man zich voor de rechter moet verantwoorden, maar gelooft niet dat er sprake was van opzet. „Ik denk dat hij er ook kapot van is geweest”, zegt de vader van dat gezin.