Sharon Dijksma (PvdA) nieuwe burgemeester van Utrecht: ‘Ik kom hier snel wonen met m’n gezin’

Burgemees­ter steekt Utrechters hart onder de riem met persoonlij­ke brief: ‘Zorg goed voor elkaar’

11:31 Alle Utrechters krijgen vandaag bijzondere post van burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht. De burgemeester steekt in een persoonlijke brief, via een aanhef in een groot rood hart, alle inwoners een hart onder riem in deze zware tijd en roept hen op om vol te houden.