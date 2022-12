Siberische taferelen in Uden volgens het KNMI: weerkaart geeft -70 graden aan

Inwoners van het noordoosten van Brabant zullen zich donderdagochtend te pletter zijn geschrokken bij het bekijken van een weerkaart van het KNMI. De cijfers op het kaartje gaven Siberische temperaturen aan voor deze regio. Waar het in de rest van het land rond de 7 graden vroor, was het in deze regio om 05.30 uur maar liefst -70,7 graden.

De bekende radiomaker Jeroen Kijk in de Vegte merkte het foutje van het weerinstituut op en plaatste een foto op Twitter. ‘Uden... Bent u daar nog?’, schreef hij bij een kaartje van 04.00 uur vanochtend, toen het zogenaamd -50,1 graden was. Buienradar heeft een screenshot van een weerkaart van anderhalf uur later waarop het zelfs nóg 20 graden kouder was. Uden en omgeving zou in een diepvries van -70,7 graden hebben gezeten.

Dat is zelfs voor Siberische begrippen bar koud. In het dorpje Oymyakon, het koudste permanent bewoonde plaatsje op aarde, is het in januari - de koudste maand - gemiddeld 46,6 graden. Ooit werd het daar -77 graden.

Volgens de weerdienst had meetstation Volkel een ‘hickup’. ‘Inmiddels geeft de weerhut weer de juiste actuele temperatuur aan’, meldt Buienradar. Volgens de juiste meetgegevens van het KNMI was niet Siberisch koud in de regio, maar rond de -8 graden.

