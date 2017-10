Sigarettenfabrikant moet hulp aan verslaafde ophoesten

Tabaksproducenten moeten een klein deel van hun omzet in Nederland gaan steken in een fonds om rookverslaafden te helpen en tabaksgebruik te ontmoedigen. Volgens een plan moeten ze straks ongeveer 40 miljoen per jaar storten in een ‘Verslavingsfonds roken’. Dat voorstel doen de Stichting Rookpreventie Jeugd en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het doel van de initiatiefnemers is om fabrikanten wettelijk te verplichten jaarlijks één procent van hun bruto-omzet af te dragen die ze realiseren in ons land. Nederland telt op dit moment vier grote tabaksproducenten: Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco Benelux.



De opbrengst is bestemd voor de lancering van een landelijke preventiecampagnes. Daarnaast krijgen mensen die willen stoppen extra betaalde hulp. Ook wordt ingegrepen bij rokende laagopgeleiden, zwangere vrouwen en aanstaande vaders. Het is zelfs mogelijk om een tegemoetkoming in het eigen risico te geven aan minima die zich willen laten behandelen om van hun rookverslaving af te komen.

Quote We moeten er alles aan doen om te zorgen dat we mensen van het roken af helpen Nine Kooiman, SP

Speciaalzaken

De heffing moet worden opgelegd door overheidswaakhond NVWA en vervolgens terechtkomen in het fonds. Een nieuw op te zetten commissie - met daarin artsen, patiëntenorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid - zal dan volgens strikte regels bepalen waar het geld in het fonds aan besteed moet worden.



Om het voorstel kracht bij te zetten, lieten de initiatiefnemers Maurice de Hond onderzoek doen. Daaruit blijkt dat 63 procent van de Nederlanders van mening is dat de tabaksindustrie een deel van haar omzet in een verslavingsfonds zou moeten storten. Ook wil twee derde dat tabakswaren voortaan uitsluitend in speciaalzaken worden verkocht.

Vervuiler betaalt

Quote Ik sta positief tegen elk plan om verslaving tegen te gaan, je gaat niet vanzelf stoppen Henk Nijboer, PvdA In de Tweede Kamer hebben meerdere partijen oren naar het plan van een fonds. ,,We moeten er alles aan doen om te zorgen dat we mensen van het roken af helpen”, zegt SP’er Nine Kooiman. ,,De vervuiler zou hieraan moeten meebetalen. Ik heb dit al voor elkaar gekregen bij de gokwet, samen met de VVD en PvdA en met steun van CDA, ChristenUnie en D66.”



In deze gokwet, die in de Eerste Kamer voorligt ter goedkeuring, staat dat er een verslavingsfonds wordt opgezet om gokkers met problemen te helpen. Ook preventie speelt daarbij een belangrijke rol. In dit fonds belandt een kwart procent van het bruto spelresultaat bij zowel online kansspelen als speelautomaten en speeltafels in casino’s.

Enthousiasme