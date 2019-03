'Simpele' pleister voorkomt pijnlijke doorligwonden

Rotterdam steeds populair­der bij buitenland­se bedrijven

9:09 Rotterdam kon in 2018 rekenen op een groeiend aantal nieuwe banen als gevolg van de komst van buitenlandse bedrijven. In totaal vestigden 36 buitenlandse bedrijven zich in Rotterdam die samen goed waren voor 1430 nieuwe banen en een totale investering van 199 miljoen euro.