Sint-Maarten leunt voor info op Laser 101

De radiozender zendt continu informatie en updates uit voor de eilandbewoners. ,,De eerste dagen waren het vooral oproepen van mensen die op zoek waren naar familie en vrienden waar ze nog geen contact mee hadden gekregen. Nu zijn het vooral updates over de locaties waar water en voedsel wordt uitgedeeld", vertelt Carty vanuit de radiostudio, waar hij momenteel min of meer woont.



,,Ik ben wel thuis geweest, ik weet dat mijn huis er nog staat." Dat geldt niet voor al zijn medewerkers, sommigen wonen nu echt in de studio.



In de pand is het een komen en gaan van mensen. ,,Sommigen willen hun verhaal kwijt of zoeken informatie. Anderen horen onze dj's zeggen dat ze honger hebben en komen bijvoorbeeld een pizza brengen."