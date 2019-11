Sinterklaas, drop en kroketten: emigrant koestert Nederlandse taal én cultuur

Er wonen momenteel naar schatting 700.000 tot ruim een miljoen Nederlanders in het buitenland. Die houden vaak niet alleen vast aan de taal, maar ook aan Nederlandse feest- en gedenkdagen, eetgewoonten - zoals hutspot, kroketten en drop - en andere culturele tradities, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek. Het onderzoek , van de Taal Unie en het Meertens Instituut, is het eerste naar de Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. Er deden bijna 7000 Nederlanders en Vlamingen in 130 landen aan het onderzoek ‘Vertrokken Nederlanders’ mee.

Opvallend

Voor de meeste deelnemers is het Nederlands nog steeds een van de meest gebruikte talen in het vestigingsland. De resultaten zijn volgens de Taalunie opvallend, omdat uit eerder onderzoek bleek dat Nederlanders en Vlamingen die in de vorige eeuw naar Canada of Australië vertrokken, hun moedertaal snel opgaven.



Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van de deelnemers nog wekelijks Nederlands spreekt. Ruim 64 procent van hen zelfs meer dan acht uur per week. Vooral in privésituaties en op sociale media. Meer dan 85 procent van de deelnemers ervaart de Nederlandse taal als een kernwaarde van de eigen identiteit.