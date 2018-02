Sinterklaasacteur: ‘Bedreiging is waanzin’

VideoDe oproep om Sinterklaas te vermoorden tijdens de landelijke intocht afgelopen november in Dokkum is ‘waanzin en getuigt van de hedendaagse gekte op social media’. ,,Het is ook gevaarlijk'', zegt acteur Bram van der Vlugt, die jarenlang de rol van Sinterklaas tijdens de intocht speelde.

Vandaag werd bekend dat actievoerder Michael van Z. van de groepering De Grauwe Eeuw in oktober een doodsbedreiging tegen Sinterklaas op zijn Facebookpagina postte. Daarin schreef hij, volgens de Telegraaf: ‘We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood.'' De Grauwe Eeuw strijdt, volgens eigen zeggen, tegen racisme en kolonialisme.



Van der Vlugt (83) speelde de rol van Sinterklaas van 2001 tot en met 2010. In die tijd is hij niet op een dergelijke manier bedreigd, stelt hij. ,,Deze man is een gevaarlijke idioot. En zo’n bedreiging laat het gevaar van social media zien. Dat is alles wat ik er over wil zeggen.''



Nadat Van der Vlugt in 2010 stopte, nam acteur Stefan de Walle de rol van Sinterklaas over. In de Facebookpost spreekt Van Z. ook over de acteur: ,,Zo (na de moord, red) kan de NPO geen onzin verhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt.)” De Walle en zijn management willen niet ingaan op de bedreiging.

Volledig scherm Sinterklaas - gespeeld door acteur Stefan de Walle - arriveert met zijn pieten in het centrum van Dokkum. © ANP

Dokkum wist van bedreiging

De gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, was op de hoogte van het dreigement dat op 29 oktober op Facebook werd geplaatst en snel daarna weer werd verwijderd. De landelijke intocht was op 13 november. ,,We wisten het en er is op geacteerd. Deze man is niet in Dokkum geweest'', zegt burgemeester Marga Waanders. Zij wil verder niet vertellen hoe dat is voorkomen. Van Z. zelf stelt in een facebookbericht dat hij 'rond de intocht vijf dagen vast heeft gezeten om me daar weg te houden'.

Het Openbaar Ministerie doet inmiddels onderzoek naar het Facebookbericht waarin wordt opgeroepen tot de moord op Sinterklaas .

Van Z. zou in eerste instantie mee hebben willen rijden met een van de bussen vol anti-Pietactievoerders die in Dokkum wilden demonstreren, meldt een actievoerder. Maar de organisatoren van de demonstratie (Kick Out Zwarte Piet) wilden dat niet, Van Z. zou hen hebben geïntimideerd. In een recente Facebookpost noemt Van Z. KOPZ ‘homofobisch en seksistisch’. De bussen kwamen uiteindelijk niet in Dokkum aan omdat ze op de snelweg bij Joure werden tegengehouden door een groep Friezen.

Zwarte Piet bedreigd

Bedreigingen in het debat rond Zwarte Piet zijn de afgelopen jaren schering en inslag, maar dat een bedreiging zo specifiek op Sinterklaas is gericht, is opmerkelijk. In 2014 werd in Winschoten een man aangehouden die met een mes stekende bewegingen maakte naar drie Zwarte Pieten tijdens de intocht in de gemeente. Hij zei dat hij hen dood zou maken als ze niet weg zouden gaan.

Ook hebben de afgelopen jaren meerdere Sinterklaascomités (doods)bedreigingen ontvangen, omdat ze de kleur van Zwarte Piet wilden veranderen naar bijvoorbeeld roetveegpieten. Kinderombudsman Margrite Kalverboer kreeg tientallen bedreigingen, waaronder doodsverwensingen, na publicatie van een rapport waarin ze stelde dat Zwarte Piet in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook anti-Pietactievoerders werden de afgelopen jaren geregeld bedreigd.