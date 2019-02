Situatie van model Lotte van der Zee (20) na hartstilstand nog altijd kritiek

De Enschedese is inmiddels per helikopter van Rosenheim in Oostenrijk overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in München, waar meer gespecialiseerde neurologische kennis in huis is.



Lotte van der Zee werd enkele dagen geleden tijdens haar vakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Ze is in eerste instantie door haar ouders gereanimeerd. Sindsdien wordt ze door artsen in een kunstmatige coma gehouden.