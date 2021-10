Sjaak volgt auto-te-watertraining uit eerbetoon voor overleden vrienden: ‘Zij hadden dit geluk niet’

‘Ik was het, ik neem alle schuld op me’, zegt overvaller (18) van Amersfoort­se juwelier ineens tegen de rechter

4 oktober Het is een druilerige ochtend in februari als een man in blauw regenpak met een grote boodschappentas nerveus heen en weer schuifelt bij de Kamperbinnenpoort. Zijn verschijning wekt geen argwaan; op de kop van de Langestraat in Amersfoort houden zich wel vaker vreemde types op. Plotseling echter trekt de man zijn capuchon diep over de ogen en neemt hij het trapje naar de ingang van juwelierswinkel Heart & Arrow.