‘Sjoemelschaker’ Hans Niemann leerde het spel in Utrecht: ‘Ontzettend slimme jongen’

Reacties op rapport Remkes: ‘Iedereen blij? Nog niet, ik erger me aan die onderstebo­ven gehangen vlaggen’

‘Boeren en sympathisanten, toon jullie vertrouwen in een goede afloop, wees trots op het land waarop jullie akkeren en toon dat uitbundig met rood, wit, blauw’ en ‘Als je ziet wie de tegenstanders waren van Even tot Hier, dan wist ieder weldenkende kijker wel dat Niels van der Laan en Jeroen Woe dit op hun sloffen zouden winnen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 8 oktober verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

7 oktober