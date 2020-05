Slachterij Vion in Groenlo per direct dicht: bijna kwart personeel heeft corona

updateDe slachterij van Vion in Groenlo is per direct gesloten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij coronatests onder het personeel bleek dat van de 212 geteste personeelsleden er 45 besmet zijn met het virus. Het betreft vooral arbeidsmigranten.

De NVWA heeft besloten zijn dierenartsen uit de slachterij weg te halen, en dat betekent ook dat Vion niet verder mag werken. Internationaal worden bij slachterijen veel besmettingen geconstateerd. Ook in de VS en Duitsland zijn slachterijen gesloten.

De NVWA heeft melding gedaan bij de Inspectie SZW en overlegt nu met de GGD en het betrokken slachthuis wat er verder moet gebeuren.

Hutjemutje

Vakbond FNV maakt zich al langer zorgen over de omstandigheden waarin het personeel van slachthuizen werkt en ook woont. ,,Het gaat in veel gevallen om Roemeense arbeidsmigranten die in grote groepen bij elkaar wonen, hutjemutje”, zegt bestuurder John Klijn. ,,Daarna gaan ze samen in busjes naar het werk, en in het slachthuis zelf is het ook moeilijk om afstand te houden.”

Volgens de vakbond doet de sector te weinig om besmettingen te voorkomen. ,,Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. In Boxtel is er al een personeelslid aan corona overleden, en in het westen ligt er iemand in coma.”

Vion, dat in Nederland meerdere slachterijen heeft, is door deze site benaderd voor een reactie, maar heeft nog niet gereageerd. Eerder moest het bedrijf in Duitsland al een slachterij sluiten vanwege een corona-uitbraak.

Testen

Gisteren meldde de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) nog op haar website dat zich in de Nederlandse slachterijen geen ‘Duitse toestanden’ afspeelden. ‘De coronamaatregelen in Nederlandse slachterijen worden goed nageleefd. Anders dan in Duitsland is tijdelijke sluiting van deze bedrijven derhalve niet aan de orde’.

Wel pleitte de COV er eerder voor om alle 12.000 medewerkers in Nederlandse slachterijen zo snel mogelijk te testen op corona. Van die medewerkers is volgens de branchevereniging de helft arbeidsmigrant.

In Arnhem werd twee weken geleden een grote groep Oost-Europeanen die in Velp wonen in quarantaine gezet op een schip omdat ze besmet waren met corona. De meeste van deze mensen werken bij een vleesverwerker in Scherpenzeel.