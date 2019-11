Slachtoffer abortusdrama in Diemen belde angstig naar familie ‘dat hij het kind niet wilde’

De Braziliaanse vrouw die acht maanden zwanger was toen ze overleed in Diemen nadat ze – waarschijnlijk onder dwang – abortuspillen innam, komt uit de stad Fortaleza. Haar familie is arm en probeert nu geld in te zamelen om de begrafenis van de vrouw en haar kindje te betalen.

Dat schrijven Braziliaanse media. De 32-jarige Patricia uit Brazilië werd 18 oktober van dit jaar dood aangetroffen in een appartement in Diemen, samen met een nog onvoldragen baby. Korte tijd later werd de 48-jarige Dennis van E. aangehouden, die na een succesvolle carrière als financieel expert en pensioendeskundige (in welke rol hij opdook in tal van media) tijdelijk was gestopt met werken.



Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vrijdag bekend dat Van E. wordt verdacht van doodslag en ‘abortus onder strafverzwarende omstandigheden’. In een toelichting zei het OM dat zowel Dennis als de vrouw drank en drugs hadden gebruikt en de vrouw vermoedelijk onder dwang abortuspillen had ingenomen. Daardoor was ze gaan bloeden. Patricia en haar kindje zijn vervolgens overleden. Dennis van E. had geen hulp ingeroepen.

Verkoopster

De informatie over de gedwongen inname van abortuspillen komt waarschijnlijk van de familie van Patricia. In Braziliaanse media vertelt een zus van Patricia dat de vrouw voor het eerst naar Nederland was gereisd en dat ze pas een paar weken bij Dennis thuis was. Wel kende ze Dennis al drie jaar. Ze had hem leren kennen toen hij op vakantie was in Brazilië. Patricia is verkoopster van beroep en had al twee kinderen, van acht en negen jaar oud.

Volgens de zus stuurde Dennis zelf in de ochtend van 18 oktober een bericht naar Patricia's familie. Daarin schreef hij dat Patricia naast hem lag toen hij wakker was geworden en dat ze niet meer bewoog en hevig bloedde. De familie raakte in paniek en zocht wanhopig naar informatie in Nederland. Volgens Patricia’s zus had zij enkele dagen eerder al naar huis gebeld en gezegd dat Dennis hun kind niet wilde houden, omdat het een jongetje was en geen meisje.

Voor de familie kwam dat eerdere telefoontje als een volslagen verrassing. Dennis en Patricia hadden sinds een paar jaar een langeafstandsrelatie; hij kwam regelmatig naar Brazilië en gedroeg zich dan als de perfecte vriend voor Patricia. Totdat zij naar Nederland afreisde. Ze zou enkele dagen voor haar dood nog huilend en angstig naar haar familie in Brazilië hebben gebeld dat ze het kind wilde houden - ze was al acht maanden zwanger - maar dat Van E. er van af wilde. Patricia sprak geen Engels of Nederlands en durfde om die reden niet zomaar te vluchten.