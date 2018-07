Slachtoffer achtervolgt daders na gewelddadige overval

Tellerfrau­de bij minstens een op de tien Duitse importau­to's

10:23 Bij zeker een op de tien importauto's uit Duitsland is de kilometerteller teruggedraaid. Van nog eens een op de tien bestaat gerede twijfel of de tellerstand klopt. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Wegverkeer (RDW) en de voertuigbranche, verenigd in de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).