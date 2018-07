Slachtoffer achtervolgt en ramt daders na gewelddadige overval

Het gaat vermoedelijk om drie overvallers die vanochtend aan de deur stonden bij het slachtoffer uit het Brabantse De Mortel. Toen de man hen geen geld gaf, vielen ze hem aan. Of ze geld hebben buitgemaakt is nog niet bekend, maar de overvallers maakten zich snel uit de voeten. Het slachtoffer liet het er niet bij zitten en stapte in zijn auto om het drietal te achtervolgen.

Rammen

Die achtervolging eindigde in Elsendorp, waar het slachtoffer de auto van de daders wist te rammen. Het trio kon vervolgens alsnog ontkomen. Naar de Ford van de daders wordt nu gezocht. De politie zet daarvoor een helikopter in en heeft een Burgernet-bericht verspreid. Het gaat om een Ford, met vermoedelijk schade aan de achterkant.

Naar het ziekenhuis

Het slachtoffer is inmiddels opgevangen door agenten en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig gewond de man is. De politie doet ondertussen onderzoek in en rond zijn huis.