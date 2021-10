Slachtoffer dodelijke schietpartij is Utrechter Paul (37), hij suste volgens getuigen een ruzie

VIDEOHet slachtoffer van de dodelijke schietpartij voor café De Plak in Utrecht is de 37-jarige Utrechter Paul. Hij was zaterdagavond van de partij op een feest in de kroeg toen de latere schutter verhaal kwam halen bij een andere aanwezige om een sluimerend conflict te beslechten.