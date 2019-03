Slachtoffer drama Renesse: ‘Ik dacht dat ik het niet zou overleven’

Uit piëteit voor de nabestaanden van het slachtoffer wil ze haar naam niet in de krant. Haar lichaam zit vol krassen van haar honden die ze met alle macht boven water probeerde te houden. Maar verder heeft de Duitse niets overgehouden aan de gruwelijke ervaring bij de zandplaat in Renesse. Althans, fysiek niet.



,,Het was de tweede keer dat ik in Renesse was. Ik was er samen met mijn drie honden, grote hybrides, waarmee ik actief hondensport bedrijf. We gingen naar het strand en betraden de zandplaat vanaf Haamstede. Niet vanaf de duinovergang waar het grote waarschuwingsbord staat.”